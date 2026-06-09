مصر ترفع الحد الأقصى لحسابات مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي المتاح ضمن مبادرة "افتح حسابك في مصر" المخصصة للمصريين بالخارج.

وبموجب القرار الجديد، أصبح الحد الأقصى المسموح به للحساب مليون جنيه، أو ما يعادل هذه القيمة بالنسبة للحسابات بالعملات الأجنبية، بدلاً من 750 ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من نهاية يونيو 2026.

وأوضح قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن المبادرة تُنفذ حالياً من خلال البنك الأهلي المصري في 61 دولة عبر 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية، بما يتيح للمصريين المقيمين بالخارج الاستفادة من خدمات فتح الحسابات البنكية في نطاق جغرافي واسع.

كما أشار إلى أن المبادرة تُطبق أيضاً عبر بنك مصر في 52 دولة من خلال 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية، بما يعزز وصول الخدمات المصرفية إلى شريحة أكبر من المصريين المقيمين خارج البلاد.

تنسيق بين الخارجية والبنوك المشاركة

ويأتي رفع سقف الحسابات في إطار التعاون بين وزارة الخارجية والبنك المركزي والبنوك المشاركة في المبادرة، بهدف توسيع الاستفادة من خدمات الشمول المالي المقدمة للمصريين بالخارج وتيسير تعاملاتهم المصرفية.

وأكدت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية يونيو 2026، مع استمرار تطبيق المبادرة عبر شبكة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المشاركة في مختلف الدول.