طهران تواجه ضغوطاً جديدة بموجب مشروع قرار أوروبي أمريكي يدعوها إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط مطالبات بتقديم بيانات كاملة بشأن أنشطتها النووية والسماح بإجراءات تحقق إضافية.

وأكد مشروع القرار أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات.

كما أعرب عن القلق إزاء عدم قدرة الوكالة على التحقق من مواد نووية إيرانية جرى الإعلان عنها منذ عام، مشيراً إلى استمرار وجود تساؤلات تتعلق بعمليات التحقق والرقابة.

ودعا مشروع القرار إيران إلى تقديم معلومات شاملة بشأن أرصدة المواد النووية والمرافق النووية التابعة لها، بما يتيح للوكالة تنفيذ مهامها الرقابية بصورة كاملة.

وطالب أيضاً بالسماح لمفتشي الوكالة بإجراء المعاينات اللازمة للتحقق من المواد النووية، مؤكداً أن اتفاق الضمانات المبرم مع إيران لا يمكن تعديله أو تعليقه بشكل أحادي من جانب واحد.