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ضبط نصف طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنيا وتحرير 59 مخالفة

كتب : جمال محمد

02:44 م 09/06/2026 تعديل في 02:44 م
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    لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنيا
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    لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنيا

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وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق ومحال بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المطروحة بالأسواق.

وأكد المحافظ ضرورة التصدي بحزم لأي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وعدم السماح بتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير 59 مخالفة خلال حملات بالمنيا

من جانبه، أعلن الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، نتائج الحملات التفتيشية التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين على مدار الأسبوعين الماضيين، واستهدفت محال الجزارة ومنافذ بيع الدواجن والأسماك والمصنعات الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 59 مخالفة بيطرية وتموينية متنوعة، إلى جانب ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المنتجات المخالفة.

مصادرة لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر

وأشار مدير المديرية إلى أن إجمالي المضبوطات بلغ 572 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها المختلفة، شملت 343 كيلوجرامًا من اللحوم والكبدة والدواجن والأسماك والمصنعات الغذائية واللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 229 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والبيطرية المنظمة لعمليات الذبح والتداول.

استمرار الحملات لحماية المواطنين

وأكدت مديرية الطب البيطري بالمنيا استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي بالمحافظة.

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المنيا عماد كدواني التموين

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