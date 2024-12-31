مقتل أربعيني تدخل للصلح بين شخص ووالدته في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شخص في العقد الرابع من العمر بمحافظة بورسعيد، مقتله، اليوم الثلاثاء، إثر مشاجرة مع آخر بعد مشادة كلامية بنطاق حي الشرق.

تلقى اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، فجرى تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، ونجح الفريق في ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم كان على خلاف مع والدته بسبب رفعها قضية نفقة على والده، وتصاعدت بينهما المشكلة لمنعها من مطالبة والده بالنفقة، وطلبت الأم من الشخص الذي لا تربطه بهم صلة قرابة التدخل، وعندما ذهب للمتهم للحديث معه نشبت مشادة كلامية بينهما، فاستخرج المتهم سلاحا أبيض "سكين" وطعنه في صدره طعنة نافذة أودت بحياته.

وتستكمل جهات التحقيق الإجراءات اللازمة، بعد أن أمرت بالتحفظ علي الجثمان بالمشرحة لحين العرض علي الطب الشرعي، وتصدر قرارها تجاه المتهم بعد الانتهاء من التحقيقات.