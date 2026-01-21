إعلان

افتتاح فرع الضرائب العقارية بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:49 م 21/01/2026
    افتتاح فرع الضرائب العقارية بالفرافرة في الوادي الجديد
    صالة خدمة جماهير بالضرائب العقاربة بالفرافرة
    محافظ الوادي الجديد يفتتح مبنى الضرائب العقارية بالفرافرة
    مكاتب إدارية بمبنى الضرائب العقارية بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مبنى مأمورية الضرائب العقارية الجديد بمركز الفرافرة؛ وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الخدمية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ تجهيزات المبنى المُقام على مساحة ٣٠٠م٢، والمكون من ٥ طوابق تضم ١٥ إدارة نوعية تغطي مختلف مجالات العمل الضريبي، حيث أشاد بمستوى التجهيزات التي تواكب أحدث النظم التكنولوجية، وتدعم منظومة "التحول الرقمي" والربط الشبكي وآليات الحوكمة لضمان دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات، وتيسير الخدمات الضريبية لأهالي المركز.

حضر الافتتاح كل من العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، سامح عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالضرائب، مهندس أحمد عصام مدير عام شؤون المقرات والمشروعات ، فتحي أحمد مهني رئيس منطقة الضرائب العقارية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

