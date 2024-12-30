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"ترند المعلمين".. مدرس بالمنوفية يتبرع بهدايا الطلبة لدار أيتام ويعد تلاميذه برحلة للفيوم -صور

02:37 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    مدرس بالمنوفية يتبرع بهدايا الطلبة لدار أيتام (2)
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    مدرس بالمنوفية يتبرع بهدايا الطلبة لدار أيتام (5)
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    مدرس بالمنوفية يتبرع بهدايا الطلبة لدار أيتام (6)
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    مدرس بالمنوفية يتبرع بهدايا الطلبة لدار أيتام (7)
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    مدرس بالمنوفية يتبرع بهدايا الطلبة لدار أيتام (4)
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    مدرس بالمنوفية يتبرع بهدايا الطلبة لدار أيتام (1)
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المنوفية- أحمد الباهي:

فوجئ "صابر ربيع" مُعلم الرياضيات بمدينة الباجور محافظة المنوفية، بسيل من الهدايا قدمها له طلابه تحت عنوان "تريند المُعلمين" الذى غزا منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، فقرر التبرع بكل الهدايا لدار أيتام، فضلاً عن شُكر الطلاب على صُنعهم، ووعدهم برحلة لمحافظة الفيوم.

وأوضح "ربيع" لموقع مصراوي،: " أن الطلاب فاجئوه ولم يكن يتوقع ما فعلوه"، لافتًا إلى سعادته الغامرة بهذه اللافتة، وتابع: "فرحوني والله، بس الهدايا هتكون للأيتام وسلمتها لإحدى الدور بالفعل، وبإذن الله بجهز للأولاد رحلة للفيوم مكافأة لهم على فكرتهم النبيلة".

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة، ظهور ترند "هدايا المعلمين"، والذي يهدف إلى تقدير جهود المعلمين ودورهم الهام في بناء المجتمع، وقوبل هذا الترند بردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أن مثل هذه الهدايا تشعر المدرسين بالتقدير والتحفيز، مما يدفعهم لبذل المزيد من الجهد، كما يساهم تبادل الهدايا في تقوية الروابط بين المعلم والطالب وولي الأمر، في المقابل يرى البعض أنه يمثل ضغطًا ماديا يزيد من الأعباء المالية على أولياء الأمور، إلى جانب تحويل البعض الترند إلى أمر تجاري، حيث يتم التسويق للعديد من المنتجات كهدايا للمعلمين.

دار أيتام محافظة المنوفية مدينة الباجور محافظة الفيوم
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