قمامة وطبيب وممرض مزيفان.. مخالفات جسيمة في مركز جراحي ببني سويف- صور

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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتمكنت الحملة التي شارك فيها الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، من ضبط طبيب وممرض غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، فضلا عن وجود سلبيات مكافحة عدوى جسيمة داخل مركز للجراحة العامة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والنجوع، وطالب بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية، وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.