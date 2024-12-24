الإعدام لـ 3 أشخاص في قضية قتل وشروع في قتل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقًا لكل من صنايعي وعامل وعاطل، بعد إبداء فضيلة مفتي الجمهورية رأيه الشرعي بشأن إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل آخرين بسبب خلافات سابقة، في دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة في القضية رقم 9490 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1888 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، حيث وجهت لهم تهمة القتل العمد والشروع في القتل. ووفقًا للتحقيقات، فقد أعد المتهمون الأسلحة النارية والذخائر بعد خلافات سابقة مع المجني عليه فتحي محمد إبراهيم مخيمر، الذي أطلقوا عليه أعيرة نارية أودت بحياته.

كما اقترنت الجريمة بجناية أخرى، إذ شرع المتهمون في قتل المجني عليه "محمد خالد طه علي" وأطلقوا عليه أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابته لكن العلاج السريع حال دون وفاته. كما شارك المتهم الثاني في محاولة قتل "محمد عبد الصمد محمد عبد الصمد"، حيث أطلق عليه أعيرة نارية ولكنه نجا من الموت.

وجاءت المحكمة بعد التأكد من الأدلة والشهادات، لتؤكد حكم الإعدام على المتهمين الثلاثة.