الأكبر في الشرق الأوسط.. 5 معلومات عن محطة "أبيدوس" للطاقة الشمسية بأسوان

33 مصابًا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو.

وتُعد المحطة إحدى أكبر المحطات الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة

مصراوي تنشر أهم المعلومات عن المحطة الجديدة

1-تقع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان جنوب مصر. تعتبر أسوان من أبرز المناطق في العالم التي تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية، نظرًا لسطوع الشمس فيها طوال العام.

2-مليون خلية طاقة شمسية بمحطة أبيدوس

تضم المحطة الجديدة مليون لوح شمسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 560 ميجاوات، مما يجعلها ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في إفريقيا بعد محطة “بنبان” في أسوان.

3-الانتهاء من الاختبارات التشغيلية لمحطة الطاقة الشمسية الجديدة

ونجحت وزارة الكهرباء مؤخرا في استكمال الاختبارات التشغيلية لمحطة الطاقة الشمسية الجديدة الواقعة في منطقة كوم أمبو بأسوان، لتكون جاهزة لبدء التشغيل التجاري ضمن الجدول الزمني المحدد، والذي استغرق 18 شهرًا منذ انطلاق عمليات التنفيذ.

4-توفير الكهرباء لأكثر من ربع مليون منزل

ستساهم محطة الطاقة الشمسية الجديدة في تغطية متطلبات الطاقة السنوية لأكثر من ربع مليون منزل “256 ألف منزل”، .

5- المحطة الجديدة تحافظ على البيئة

تساعد محطة أبيدوس في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة مقارنة بمحطات الطاقة التقليدية.

ومن المتوقع أن تساعد المحطة في تقليل الاعتماد على استيراد الوقود لتوليد الكهرباء