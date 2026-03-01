إعلان

حزب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ينفي أنباء مقتله

كتب : مصراوي

10:46 م 01/03/2026

محمود أحمدي نجاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (د ب أ)

نفى حزب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مساء الأحد، التقارير التي تحدثت عن مقتله.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيلنا" في وقت سابق بأن نجاد صاحب الـ69 عاماً، قُتل في غارة جوية استهدفت طهران.

وذكرت الوكالة أنه لقى حتفه في منزله الواقع شرقي العاصمة طهران برفقة حارسه الشخصي.

ولم يتسنَ التحقق بشكل مستقل من صحة أي من البيانين المتعارضين.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحزب "دولت بهار" (دولة الربيع) "يعلن الحزب بموجب هذا أن التقارير المتداولة حول مقتل أحمدي نجاد في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية هي تقارير عارية عن الصحة".

من جانبها، نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" بيانا منسوبا لأحمدي نجاد حول مقتل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الذي أعلن التلفزيون الرسمي وفاته خلال الليل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك الأهداف الإيراني وقف النار في إيران عرض أمريكي مقتل خامنئي إيران وأمريكا هجمات إيران أحمدي نجاد هجمات على الخليج الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كلب يفضح سر طالبة ثانوي في بولاق .. "جنين ميت في صندوق الزبالة" (تفاصيل)
حوادث وقضايا

كلب يفضح سر طالبة ثانوي في بولاق .. "جنين ميت في صندوق الزبالة" (تفاصيل)
ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
جنة الصائم

ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
ماذا فعلت الحرب على إيران بالذهب والدولار في مصر؟
أخبار وتقارير

ماذا فعلت الحرب على إيران بالذهب والدولار في مصر؟
ترامب يكشف الجدول الزمني المتوقع للحرب في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف الجدول الزمني المتوقع للحرب في إيران
لمرضى السكر والجيوب الأنفية في رمضان.. 7 فتاوى مهمة عن الصيام يجب معرفتها
جنة الصائم

لمرضى السكر والجيوب الأنفية في رمضان.. 7 فتاوى مهمة عن الصيام يجب معرفتها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار