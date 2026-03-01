آلاف المتظاهرين في ألمانيا يحتفلون بمقتل المرشد الإيراني

برلين - (د ب أ)

خرج العديد من الأشخاص إلى الشوارع في ألمانيا عقب الإعلان عن مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، حيث تظاهر هؤلاء الأشخاص في مدن من بينها برلين ودوسلدورف وفرانكفورت من أجل المطالبة بـ "الحرية في إيران".

وبحسب الشرطة، تجمع في العاصمة برلين، اليوم الأحد، ما لا يقل عن 1800 شخص عند بوابة براندنبورج، علما بأن العدد المسجل مسبقا للفعالية التي حملت شعار "الحرية لإيران بقيادة الأمير رضا بهلوي" كان 5000 شخص.

ورصد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أجواء من الاحتفال والرقص، حيث ردد المشاركون هتافات مثل "إيران.. إيران"، و"شكرا للولايات المتحدة"، و"شكرا ترامب"، و"شكرا بيبي"، وذلك في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه الفعالية بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل وأمريكا على إيران في وقت مبكر من صباح أمس السبت.

وفي مدينة دوسلدورف، تجمع نحو 5000 شخص تحت شعار "الحرية لإيران". واستقبل العديد من المشاركين، وبينهم إيرانيون في المنفى، بنأ مقتل خامنئي بالهتاف والبهجة، كما تعالت هتافات "أمريكا"، فيما شرب بعض المتظاهرين الشمبانيا احتفالا.

وحمل الكثيرون ملصقات تظهر صور رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أُطيح به عام 1979، والذي طرح نفسه كقائد انتقالي لإيران، بينما رفع آخرون أعلام إيران وإسرائيل وألمانيا والولايات المتحدة.

أما في فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، فشارك ما مجموعه 750 شخصا في مظاهرتين منفصلتين حسب تصريحات الشرطة.

وقالت الناشطة نسرين جلالي خلال إحدى المظاهرتين:"نحن نحتفل اليوم بموت أكبر ديكتاتور في هذا العالم، وهو خامنئي".