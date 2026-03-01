كتب- محمود الطوخي

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن وزارة خارجية المملكة المتحدة تعمل على وضع خطط لإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين البريطانيين في الشرق الأوسط، حيث إن العديد من المسافرين عالقون حاليا في دبي.

أعداد المستهدفين في خطة الإجلاء

وفقا للصحيفة، لا تعرف حكومة المملكة المتحدة عدد المواطنين البريطانيين المقيمين أو الذين يقضون عطلاتهم أو يسافرون عبر الخليج، لكنها قالت إن 76 ألف شخص سجلوا وجودهم حتى الآن في المناطق المتضررة من المنطقة.

ويُعتقد أن أكثر من 50 ألفا من هؤلاء موجودون في الإمارات، ومعظمهم من المصطافين أو المسافرين الآخرين، وليسوا من المقيمين، إذ تُعد دبي وجهة سياحية وتجارية رئيسية.

وأُغلق المجال الجوي في الإمارات، مما ترك السياح بلا خطة للعودة إلى ديارهم.

توجيهات حكومية

ونصحت حكومة المملكة المتحدة مواطنيها باتباع التعليمات المحلية، وخاصة فيما يتعلق بالبقاء في مواقعهم الحالية.

وأفادت مصادر في الحكومة البريطانية، بأنها تدرس جميع الخيارات بما في ذلك عمليات الإجلاء عبر طرق مختلفة في حال استمرار إغلاق المجال الجوي وتصاعد التوترات.

ومن بين الاحتمالات المطروحة الإجلاء برا إلى الدول المجاورة التي لا يزال مجالها الجوي مفتوحا، مثل السعودية.

وتعمل وزارة الدفاع مع وزارة الخارجية على خيارات كجزء من عملية قنصلية غير مسبوقة تتضمن تسجيل الأشخاص في دول متعددة لتحديد من قد يحتاج إلى الدعم.