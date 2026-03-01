إعلان

بريطانيا تخطط لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط بعد تصاعد الحرب

كتب : محمود الطوخي

10:49 م 01/03/2026

الخطوط البريطانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن وزارة خارجية المملكة المتحدة تعمل على وضع خطط لإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين البريطانيين في الشرق الأوسط، حيث إن العديد من المسافرين عالقون حاليا في دبي.

أعداد المستهدفين في خطة الإجلاء

وفقا للصحيفة، لا تعرف حكومة المملكة المتحدة عدد المواطنين البريطانيين المقيمين أو الذين يقضون عطلاتهم أو يسافرون عبر الخليج، لكنها قالت إن 76 ألف شخص سجلوا وجودهم حتى الآن في المناطق المتضررة من المنطقة.
ويُعتقد أن أكثر من 50 ألفا من هؤلاء موجودون في الإمارات، ومعظمهم من المصطافين أو المسافرين الآخرين، وليسوا من المقيمين، إذ تُعد دبي وجهة سياحية وتجارية رئيسية.
وأُغلق المجال الجوي في الإمارات، مما ترك السياح بلا خطة للعودة إلى ديارهم.

توجيهات حكومية

ونصحت حكومة المملكة المتحدة مواطنيها باتباع التعليمات المحلية، وخاصة فيما يتعلق بالبقاء في مواقعهم الحالية.
وأفادت مصادر في الحكومة البريطانية، بأنها تدرس جميع الخيارات بما في ذلك عمليات الإجلاء عبر طرق مختلفة في حال استمرار إغلاق المجال الجوي وتصاعد التوترات.
ومن بين الاحتمالات المطروحة الإجلاء برا إلى الدول المجاورة التي لا يزال مجالها الجوي مفتوحا، مثل السعودية.
وتعمل وزارة الدفاع مع وزارة الخارجية على خيارات كجزء من عملية قنصلية غير مسبوقة تتضمن تسجيل الأشخاص في دول متعددة لتحديد من قد يحتاج إلى الدعم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا اجلاء مواطني بريطانيا حرب إيران إيران وأمريكا مقتل خامنئي الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً
ترامب يكشف الجدول الزمني المتوقع للحرب في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف الجدول الزمني المتوقع للحرب في إيران
أزهري: لا يصح شرعًا إخراج الزكاة في شراء تليفزيون بـ20 ألفًا لعروس يتيمة
جنة الصائم

أزهري: لا يصح شرعًا إخراج الزكاة في شراء تليفزيون بـ20 ألفًا لعروس يتيمة
خسوف كلي للقمر في رمضان 2026.. هل تشهده سماء مصر؟ "القومي للبحوث" يُجيب
أخبار وتقارير

خسوف كلي للقمر في رمضان 2026.. هل تشهده سماء مصر؟ "القومي للبحوث" يُجيب
سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
شئون عربية و دولية

سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار