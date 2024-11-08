محافظ جنوب سيناء يلتقي وزير يوناني لمناقشة سبل تعزيز التعاون البحرى

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، زيارة رسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا، لعقد لقاءً مع كريستوس ستيليانيديس، وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر اليوناني، بحضور عمر عامر، سفير مصر باليونان، وإيفانجيلوس كيريازو بولوس، السكرتير العام لوزارة الشؤون البحرية اليونانية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM لعام 2024.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجالات النقل البحري، وتطوير الروابط البحرية بين مصر واليونان، خاصة عبر موانئ جنوب سيناء في نويبع وطابا.

وأكد الجانبان، أهمية تعزيز حركة التجارة والسياحة البحرية، بما يدعم السياحة المستدامة ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليونان في تعزيز الروابط السياحية والاقتصادية مع مصر، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار رؤية محافظة جنوب سيناء للتعاون الدولي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، بما يساهم في تعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي وسياحي في المنطقة.