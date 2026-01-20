بسبب "فلاشات" الدفاع.. تأجيل محاكمة قاتل زوجته ببورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، تأجيل نظر قضية مقتل سيدة على يد زوجها إلى جلسة 15 فبراير المقبل، وذلك لاطلاع هيئة المحكمة على "الفلاشات" المقدمة من هيئة الدفاع وفحص محتواها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

طعنات غادرة

تعود أحداث القضية رقم 7194 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي، إلى يوم 17 سبتمبر الماضي، حيث نشبت خلافات زوجية بين المتهم وزوجته، مروة داود عبد الغفار، تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها داخل مسكن الزوجية مستخدمًا سلاحًا أبيض، مسددًا لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

اتصال صادم

وكشفت شهادة يوسف أحمد فؤاد، نجل المجني عليها، تفاصيل مروعة للواقعة، حيث أكد تلقيه اتصالًا هاتفيًا من المتهم نفسه يبلغه فيه بقيامه بالتعدي على والدته.

انتقل الابن إلى المسكن ليجد أمه ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، فاستغاث بالجيران وأبلغ الشرطة. وأيدت شقيقته "مريم" هذه الرواية، مؤكدة أنها فور وصولها لمكان الحادث وجدت تجمعًا للأهالي وعلمت بمقتل والدتها.

أدلة دامغة

وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد تعرض المجني عليها لإصابات طعنية وقطعية حيوية تسببت في جروح نافذة بالرئة اليسرى ونزيف دموي غزير أودى بحياتها.

كما عزز تقرير الأدلة الجنائية ثبوت التهمة، بعد تطابق البصمة الوراثية لآثار الدماء التي عثر عليها في مسرح الجريمة مع البصمة الوراثية للضحية. وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمود زاهر الحسيني وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي.