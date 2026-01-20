إعلان

العثور على جثة شاب مشنوقا بشبين القناطر

كتب : محمد شعبان

08:08 م 20/01/2026

شنق

خيم الحزن والصدمة على أهالي قرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر، بعد اكتشاف واقعة مأساوية أنهت حياة شخص في ظروف غامضة.

البداية كانت ببلاغ ورد من شارع المزلقان بقرية طحانوب، يفيد بالعثور على جثة شخص أقدم على شنق نفسه، حيث تم العثور عليه جثة هامدة في موقع البلاغ.

قوات الشرطة وصلت المكان وفرضت طوقا أمنيا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة تمهيدا لنقل الجثمان إلى المشرحة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

انتحار شنق القليوبية شبين القناطر

