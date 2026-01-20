إعلان

حماة الوطن: ننحاز للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل في تعديلات الضريبة العقارية

كتب : محمد سامي

08:22 م 20/01/2026

حزب حماة الوطن

أكدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، انحيازها الكامل للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل خلال مناقشات تعديلات قانون الضريبة العقارية بمجلس الشيوخ، مشددة على أن موقفها جاء منطلقًا من اعتبارات اقتصادية واجتماعية واضحة تستهدف حماية المواطن وعدم تحميله أي أعباء مالية إضافية.

وأوضح النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن مداخلات الهيئة داخل المجلس ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة في تعظيم مواردها، بالإضافة إلى حق المواطنين في السكن الآمن دون ضغوط ضريبية غير مبررة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأضاف "شوكت"، أن التعديلات تضمنت تسهيل إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات، بما يضمن حق المواطن في الاعتراض حال وجود مبالغة في التقدير، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس فلسفة مجلس الشيوخ في دعم العدالة الاجتماعية، وتقديم رسائل طمأنة واضحة بأن التشريع يحقق المصلحة العامة مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

وشددت الهيئة البرلمانية، على استمرار دورها الرقابي والتشريعي بما يضمن تشريعات عادلة ومنحازة للاستقرار الاجتماعي، وبما يتسق مع توجهات الدولة في دعم المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

حزب حماة الوطن محدودي الدخل تعديلات الضريبة العقارية

