طارق العشري: انتقادات الجماهير لـ محمد صلاح سببها غياب القتالية

كتب : محمد خيري

05:02 م 20/01/2026
تحدث طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، عن أسباب الانتقادات التي تعرض لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت تنتظر مردودًا مختلفًا من نجم ليفربول.

وقال العشري، في تصريحات إذاعية مع كريم رمزي ببرنامج «لعبة والتانية» على راديو ميجا إف إم، إن محمد صلاح يُعد النجم الأبرز داخل صفوف المنتخب الوطني، إلا أن الجانب القتالي في أدائه خلال بعض مباريات البطولة لم يكن بالقوة التي تنتظرها الجماهير، رغم كونه لاعبًا مؤثرًا وصاحب تاريخ كبير مع الكرة المصرية.

وأضاف العشري أن جماهير الكرة المصرية قارنت أداء صلاح بما يقدمه بعض المحترفين الكبار مع منتخباتهم، مثل السنغالي ساديو ماني، الذي ظهر بروح قتالية عالية وكان له دور حاسم في مشوار منتخب بلاده نحو اللقب، وهو ما رفع سقف التوقعات تجاه قائد المنتخب المصري.

وأكد المدير الفني السابق للاتحاد السكندري أن محمد صلاح يظل واحدًا من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وأن تأثيره داخل المنتخب لا يمكن إنكاره، مشددًا على أن وجوده يمثل نقطة قوة كبيرة للفراعنة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب السنغال استحق التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عن جدارة، موضحًا أن سيناريو المباراة النهائية أنصف الفريق الأكثر جاهزية وقدرة على حسم البطولة.

محمد صلاح منتخب مصر طارق العشري كأس الأمم الأفريقية

