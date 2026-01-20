جرينلاند تواصل تحدي ترامب: مستعدون لكل السيناريوهات

وكالات

قال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن اليوم الثلاثاء إنه على الرغم من عدم اعتقاده فى استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية للاستيلاء على الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي، إلا أن الجزيرة تستعد لكل السيناريوهات الممكنة.

وفي حديث في مؤتمر صحفي، قال نيلسن إنه من غير المرجح أن تلجأ واشنطن إلى القوة العسكرية كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شدد لهجته في الأسابيع الأخيرة بشأن نيته ضم جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ومع ذلك، أضاف رئيس وزراء جرينلاند: "لكن يجب أن نكون مستعدين لأي شيء".

من جانبها، أشارت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إلى أن الدنمارك مهددة من أقرب حلفائها على الرغم من أنها لم تسع أبدا لإثارة المشاكل، وأضافت: "ربما لا يزال الأسوأ أمامنا"، مضيفة أن القيم الأساسية مثل السيادة والهوية والحدود والديمقراطية غير قابلة للتفاوض بالنسبة للدنمارك.

ودعت الحلفاء الأوروبيين إلى الرد على تهديد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية إضافية على الدنمارك وعدد من الدول الأخرى إذا استمرت كوبنهاجن في مقاومة مطلبه بتسليم جرينلاند، وأوضحت فريدريكسن "يجب على أوروبا أن ترد، ونحن مضطرون للقيام بذلك، لا أحد في أوروبا يريد هذا، لكن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم عقد "اجتماع لمختلف الأطراف" بشأن محاولته السيطرة على جرينلاند خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ولم يحدد من سيشارك في المحادثات في المدينة السويسرية حيث بدأ البرنامج الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الثلاثاء.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، أكد ترامب مجددا أن جرينلاند "ضرورية للأمن القومي والعالمي"، وكتب: "لن يكون هناك تراجع، الجميع متفقون على ذلك".