حالة من القلق سيطرت على المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر، بعد اندلاع حريق داخل منشأة صناعية.

بلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة باندلاع حريق داخل هنجر مخصص لتصنيع الشاشات، يقع بمجمع الصناعات الصغيرة بجوار الخزان في نطاق المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر. المبنى مكون من دور واحد، وامتدت النيران داخله بشكل ملحوظ.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة في سباق مع الزمن لتفادي خسائر أكبر.

وأسفر الحريق عن حالتين اختناق جرى التعامل معهما ميدانيًا، دون تسجيل إصابات خطيرة. وأكدت المصادر أن الحريق دخل حاليًا مرحلة التبريد، بعد السيطرة الكاملة عليه، مع استمرار أعمال الفحص للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وبدء حصر التلفيات.

