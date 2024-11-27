قطع الكهرباء عن 12 منطقة في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن قطاع الكهرباء بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عن فصل المغذيات داخل محولات محطة كهرباء شبين الكوم الجديد، ما يؤثر على قطع الكهرباء في 12 منطقة في شبين الكوم وأجوارها بداية من الأسبوع المقبل، وذلك لمدة 15 دقيقة لكل مغذي بين المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكد القطاع في بيان إعلامي، أن الانقطاع سيكون بالتناوب بين المناطق وليس في وقتٍ واحد، وذلك لعمل الاختبارات الدورية عليها على سلامة المهمات.