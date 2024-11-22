الإسكندرية تطرح مقابر جديدة بسعر 32 ألف جنيه للمدفن.. الشروط والأوراق المطلوبة

الإسكندرية -محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمقابر الناصرية بمنطقة نجع حبون بحي العامرية ثان، كحق انتفاع أمام المواطنين مقابل 32 ألف جنيه للمدفن الواحد.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، على المواطنين الراغبين في تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 متر مربع دون مباني لاستخدامها كمدفن بالمرحلة الثانية التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة.

وأشار البيان إلى أن شروط وضوابط الحصول على مدفن بجبانات الناصرية "قطعة أرض مساحتها 10م2" تشمل:

- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

- أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية.

- ألا يكون مقدم الطلب قد سبق تخصيص مدفن له أو لأحد أفراد أسرته حتى الدرجة الأولي.

- الطلب يقدم عن أسرة واحدة "زوج ،زوجة ،وأولاد".

- يرفق ملف كرتون يحتوي"صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب، صورة بطاقة الرقم القومي للزوج /الزوجة لمقدم الطلب، صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو صور شهادات ميلاد الأبناء".

- إستيفاء أية بيانات تطلبها جهة الإدارة من مقدم الطلب.

- يتسلم مقدم الطلب محضر التخصيص الخاص بالانتفاع بالمدفن المخصص له بعد سداده قيمة مقابل الانتفاع وأي رسوم أخري مطلوبة "مبلغ 32,000جنيه".

- يلتزم المخصص له بتسليم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثان خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر التخصيص .

- إذا تبين عدم صحة البيانات المقدمة من المواطن يلغى التخصيص وتسحب الأرض فورًا وإعادة تخصيصها لمواطن آخر.

- لا يتم التنازل عن المدفن المخصص له لمواطن آخر دون الحصول على موافقة السلطة وسداد الرسوم الخاصة بالتنازل التي تحددها السلطة المختصة.

وشددت محافظة الإسكندرية بأنه لا يوجد أي مدافن على مستوى المحافظة يجري تخصيصها للمواطنين سوى مقابر الناصرية فقط.