بمجموعة من العروض الفنية والأدبية.. المنيا تحتفل بأعياد الطفولة - صور

المنيا-جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، احتفالية فنية بمناسبة أعياد الطفولة التي نظمتها إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، على مسرح ديوان عام المحافظة.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والأدبية إلى جانب باقة من الأغاني الوطنية ولوحات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة وفقرات غنائية لكورال أطفال مكتبة مصر العامة، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "وكانت البداية "من إعداد مكتبة مصر العامة بالمنيا.

أكد المحافظ حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا الطفل باعتباره اللبنة الأساسية في بناء المجتمع ومستقبل الوطن، بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين الرامية إلى رعاية الطفل وحماية مستقبله، إلى جانب ما تتبناه الدولة من فعاليات وأنشطة ومبادرات في مقدمتها مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان".

شهد الاحتفالية اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة رشا المهدي، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات الخدمية، وفاطمة الزهراء علي، مدير إدارة الأمومة والطفولة والوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، بالإضافة إلى الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل، والعديد من الأطفال وأولياء الأمور.