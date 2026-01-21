إعلان

محافظ الجيزة يتواصل هاتفيًا مع طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

كتب : محمد أبو بكر

02:01 م 21/01/2026

المهندس عادل النجار

حرص المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على التواصل هاتفيًا مع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة المتواجدين بمستشفى 57357 والبالغ عددهم سبعة طلاب، والذين أدوا امتحاناتهم اليوم في مادتي العلوم والتربية الفنية.

وتحاور المحافظ مع الطلاب، مشيدًا بـ روحهم المعنوية العالية وإصرارهم على استكمال الامتحانات، وحرص على تشجيعهم لبذل أقصى جهدهم من أجل تحقيق أعلى الدرجات، مؤكدًا أن أبناء الجيزة دائمًا نموذج للعزيمة والتحدي.

كما اطمأن محافظ الجيزة على حالتهم الصحية ومدى توافر الرعاية الطبية اللازمة لهم خلال فترة تأدية الامتحانات، مستفسرًا عن أي مطالب أو احتياجات قد تواجههم، وموجهًا بسرعة الاستجابة الفورية لأي متطلبات تضمن راحتهم النفسية والصحية.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لطلاب مستشفى 57357 من أبناء المحافظة، بما يضمن أداءهم للامتحانات دون أي معوقات، مع المتابعة اليومية المستمرة لحالتهم، متمنيًا لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير مناخ آمن ومطمئن للطلاب، بالتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويخفف عن الطلاب وأسرهم.

وجاءت تكليفات محافظ الجيزة خلال زيارة وفد من مديرية التربية والتعليم برئاسة الأستاذ سعيد عطية، مدير المديرية، يرافقه عدد من قيادات المديرية للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب وانتظام سير الامتحانات، مع تقديم عدد من الهدايا لهم دعمًا وتشجيعًا.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية مستشفى 57357

