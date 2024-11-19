محافظ بني سويف يتابع أنشطة مبادرة ''بداية'' بمركز ببا

بني سويف - حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من الفعاليات التي نُفذت ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري عبر تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية لتعزيز التنمية البشرية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمركز ببا لمتابعة الأنشطة والجهود المبذولة ضمن المبادرة، بحضور نائب المحافظ بلال حبش، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ووكلاء الوزارات.

وشملت الأنشطة التي تابعها المحافظ فعاليات نظمتها مديرية الشباب والرياضة، من بينها معسكر خدمة عامة، مهرجان كشفي، وندوات توعوية حول مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إضافةً إلى يوم رياضي تضمن عروضًا لألعاب الكاراتيه والكونغ فو، وتفقد سير العمل في العيادات المتنقلة التي أطلقتها مديرية الصحة، إلى جانب توزيع مديرية التضامن مساعدات عينية ومواد غذائية وسلع تموينية، بالإضافة إلى بطاقات "تكافل وكرامة"، وحقائب مدرسية، وخدمات التأهيل الاجتماعي، وندوات توعوية عن برنامج "مودة" وتنظيم الأسرة.

كما نظمت مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية ندوات دينية لتعزيز الانتماء وترسيخ القيم في نفوس الطلاب، إلى جانب ورش عمل لتطوير الذات والتدريب على الإسعافات الأولية للطلاب. فيما قامت شركة مياه الشرب بتقديم ورش للرسم والتلوين وأنشطة تفاعلية ومسرح عرائس للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرافق العامة.

وساهمت مديرية التربية والتعليم في تنظيم أنشطة متنوعة شملت معرض صحافة طلابية، أعمال فنية، معرض للموهوبين، مباريات رياضية في كرة القدم وكرة اليد، وعروض كاراتيه واستعراض "أنا ابن مصر". بينما نظم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار فصول امتحانات لاستخراج شهادات محو الأمية. كما نفذ المجلس القومي للمرأة تدريبات مالية وحرفية على فن الديكوباج، ونظم المجلس القومي للسكان ندوات توعوية حول الزيادة السكانية وفعاليات ثقافية.

واختتمت الأنشطة بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي وفر سيارات لبيع السلع المدعمة، بالإضافة إلى توفير التموين سيارات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات المدرسية وأسطوانات الغاز.