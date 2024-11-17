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إصابة طفلة في حريق بشقة سكنية بالوادي الجديد

10:15 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    حريق بشقة سكنية بالخارجة
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    الطفلة المصابة
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أُصيبت طفلة، مساء اليوم الأحد، في حريق التهم شقة سكنية بأحد الأحياء بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد. تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمدينة الخارجة، ما أسفر عن تدمير محتويات الشقة بالكامل، وإصابة الطفلة شمس محمد حجي، البالغة من العمر 15 عامًا، وتم نقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتحري حول أسباب الحريق.

إصابة طفلة حريق شقة مدينة الخارجة الوادي الجديد
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