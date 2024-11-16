الرصاص يتحدث بين أولاد العم.. 4 شباب بين الحياة والموت في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 عمال في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بين أبناء عمومة؛ بسبب حد فاصل بين أرض زراعية، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين من التحريات أن المشاجرة بين طرف أول "أحمد. ع" 47 عامًا عامل، ونجله "محمود" 20 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري بالظهر، "شعبان. ع" 59 عامًا مزارع مصابًا بجرح بكف اليد اليسرى، وطرف ثان "يحيى. ج" 20 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري بالبطن، "ضاحي. ع" 55 عامًا عامل مصابًا بجرح بفروة الرأس، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

الطرفان أبناء عمومة، وتم ضبطهم، وبحوزة الثالث من الطرف الأول سلاح ناري، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني سلاح ناري، وتوصلت التحريات إلى أنه بسبب خلافات على حد فاصل بين الأرض الزراعية حدثت المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.