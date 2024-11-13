بـ "شوالين حشيش وهيدرو".. كيف سقط ديلر سيدي جابر في يد الأمن بالإسكندرية؟

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير محمد شرباش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

ترجع وقائع القضية رقم 1563 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم بحوزته مواد مخدرة.

توصلت التحريات إلى مزاولة المتهم "ع.ع.أ" سائق، مقيم محافظة القاهرة، نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه.

وألقي القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارة وعثر بحوزته على جوالين الأول يحوي 150 طربة حشيش، والثاني بداخله 28 لفافة لمخدر "الهيدرو"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترف المتهم في التحقيقات بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لنقل وترويج المخدرات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.