جميع الدروب آمنة.. فتح طريق نخل بوسط سيناء أمام حركة المرور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن فتح طريق النفق طابا "طريق نخل" أمام حركة المرور للسائحين ورجال الشرطة، وذلك عقب تواصل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالجهات المسئولة ضمن جهوده لدفع حركة السياحة بالمحافظة.

قال المهندس سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، إن إعادة فتح طريق "النفق - طابا" لمرور الوفود السياحية ورجال الشرطة رسالة قوية للعالم مفادها أن سيناء أصبحت آمنة تماما، وجميع دروبها آمنة مهما كانت وعورتها، مما يطمن السائحين الراغبين في التنقل برا للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الفريدة التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء عن غيرها من المحافظات الأخرى.

وأكد رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا في تصريح اليوم، أن فتح هذا الطريق سيسهم بدرجة كبيرة في إنعاش السياحة بشكل عام في مدن خليج العقبة السياحية خاصة نويبع وطابا، كون هذا الطريق يختصر الوقت والمسافة للسياحة الوافدة من كافة المحافظات المصرية، كما يعد نقلة جديدة في القطاع السياحي على أرض المحافظة.

وأشاد بجهود محافظ جنوب سيناء الخاصة بدعم القطاع السياحي، والاقتصادي خاصة بمدينة نويبع التي يسعى لإقامة منطقة لوجستية تهدف إلى التصدير والتبادل التجاري بين مصر ودول العالم العربي، وجعل نويبع منطقة تجارية عالمية، مما يوفر العديد من فرص العمل للشباب سواء من داخل المحافظة أو المحافظات الأخرى.