قطع المياه عن عدة أحياء في الخارجة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن قطع المياه عن عدة أحياء بمدينة الخارجة لمدة 3 ساعات، وذلك بسبب عطل مفاجئ في أحد الخطوط الرئيسية.

وجاء في بيان المحافظة أنه تم اتخاذ قرار بقطع مياه الشرب عن أحياء حى السلام، وميتالكو، وحى الأمل، وأبراج الشريف، وخلف المتحف، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلًا، بسبب العطل الذي حدث أمام إحدى محطات الشرب، مما استدعى قطع المياه لحين إصلاحه.

وأضافت المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب قد أرسلت أطقم فنية إلى مكان العطل للعمل على إصلاحه في أسرع وقت، لضمان عودة ضخ المياه إلى منازل المواطنين.