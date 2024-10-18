زيادة 15%.. ننشر تعريفة الأجرة الجديدة بين مراكز ومدن الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، قرار زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 لـ 15% على جميع وسائل النقل.

وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات داخل محافظة الدقهلية ومراكزها للسيارات الأجرة لتصل إلى 20 جنيهًا بدلا من 17.25 جنيه من منطقة الأتوبيس الجديد الى المنزلة، و18 جنيها من الأتوبيس الجديد بنطاق حي شرق الى الجمالية، ومن الموقف ذاته الى بلقاس 8 جنيهات، ومنية النصر 10 جنيهات، وميت غمر 12.50 جنيه، والسنبلاوين 7 جنيهات، والمطرية 21.50 جنيه.

ومن موقف قولنجيل كانت أجرة التنقل إلى مركز شربين 8 جنيهات، ومركز دكرنس 8 جنيهات، ومركز محلة الدمنة 3.75 جنيه.

ومن موقف سندوب العمومي حتى تمي الأمديد 6 جنيهات، و السنبلاوين 6.50 جنيه، وقرية دماص 7.50جنيه، ومركز كفر صقر 15.50 جنيه، ومن موقف طناح الى قرية ميت فارس 8 جنيهات.

كما تقرر أن تكون الأجرة من موقف طلخا العمومي الى نبروه وتوابعها 5.75 جنيه، وجمصة 18.50 جنيه، بسنديلة 7 جنيهات.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد حدد بداية بنديرة التاكسي 9 جنيهات بدلا من 7 جنيهات وأن يكون كل كيلو بـ2 جنيه، وسعر ركوب سيارات السرفيس بـ3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

ويشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد الكهرباء والصناعات الغذائية.