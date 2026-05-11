تحدث الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة عن زوجته الراحلة سلوى في إحدى اللقاءات التلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، مستعيدًا ذكريات طويلة جمعتهما امتدت لنحو 50 عامًا من الحياة الزوجية.

وقال أبو زهرة في اللقاء التلفزيوني الذي أذيع منذ 3 سنوات، إن زوجته الراحلة كانت الأقرب إلى قلبه دائمًا، مضيفًا: "سوسو كل ما الأيام بتعدي بحبها أكتر، الله يرحمها، مشفتش زيها في حياتي".

علاقة الحب بين أبو زهرة وزوجته سلوى

وأوضح أن زوجته كانت تتحمل عصبيته وصراحته الشديدة، قائلًا إنها كانت سندًا حقيقيًا له طوال سنوات الزواج، وأنها استوعبته رغم طباعه الصعبة، مضيفًا: "أنا عصبي ولساني مش بيسكت، وهي كانت بتستحملني جدًا".

وأضاف: "أنا ضعيف أوي قدامها لاني عشت معاها 50 سنة كل سنة بحبها أكتر وأكتر لانها استحملتني، ولغاية النهاردة لغاية كل ما افتكرها بعيط كما لو كانت توفيت امبارح رغم أن وفاتها فات عليها سنتين، أنا بحبها كل يوم اكتر".

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

توفي منذ قليل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط".