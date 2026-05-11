إعلان

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟

كتب : معتز عباس

10:33 م 11/05/2026 تعديل في 12/05/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير
  • عرض 25 صورة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع أحفاده
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن ابو زهرة ونجله احمد
  • عرض 25 صورة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع حفيده عمر (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع حفيده
  • عرض 25 صورة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع حفيده عمر (1)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة (3)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة ونجله
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة ونجله أحمد
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة بحفل زفاف حفيدته
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 25 صورة
    اميرة في طفولتها مع جدها عبد الرحمن ابو زهرة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن ابو زهرة-سكار
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن ابو زهرة- المعلم سردينة
  • عرض 25 صورة
    عبد الرحمن أبو زهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة عن زوجته الراحلة سلوى في إحدى اللقاءات التلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، مستعيدًا ذكريات طويلة جمعتهما امتدت لنحو 50 عامًا من الحياة الزوجية.

وقال أبو زهرة في اللقاء التلفزيوني الذي أذيع منذ 3 سنوات، إن زوجته الراحلة كانت الأقرب إلى قلبه دائمًا، مضيفًا: "سوسو كل ما الأيام بتعدي بحبها أكتر، الله يرحمها، مشفتش زيها في حياتي".

علاقة الحب بين أبو زهرة وزوجته سلوى

وأوضح أن زوجته كانت تتحمل عصبيته وصراحته الشديدة، قائلًا إنها كانت سندًا حقيقيًا له طوال سنوات الزواج، وأنها استوعبته رغم طباعه الصعبة، مضيفًا: "أنا عصبي ولساني مش بيسكت، وهي كانت بتستحملني جدًا".

وأضاف: "أنا ضعيف أوي قدامها لاني عشت معاها 50 سنة كل سنة بحبها أكتر وأكتر لانها استحملتني، ولغاية النهاردة لغاية كل ما افتكرها بعيط كما لو كانت توفيت امبارح رغم أن وفاتها فات عليها سنتين، أنا بحبها كل يوم اكتر".

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

توفي منذ قليل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وكتب أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط".

عبدالرحمن أبو زهرة الراحلة سلوى وفيات الفنانين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
وزير الزراعة لـ مصراوي: إنتاج القمح المتوقع 10 ملايين طن.. ونستهدف توريد
أخبار مصر

وزير الزراعة لـ مصراوي: إنتاج القمح المتوقع 10 ملايين طن.. ونستهدف توريد
بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني.. طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية
شئون عربية و دولية

بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني.. طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية
"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
زووم

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
أجنبي

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق لأسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة