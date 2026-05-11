كهرباء المنيا: زيادات الأسعار تستهدف الشرائح الأعلى استهلاكًا (صور)

كتب : جمال محمد

09:38 م 11/05/2026
    ندوة توعوية بمجلس مدينة سمالوط
    ندوة توعوية بمجلس مدينة سمالوط

نظم مجمع إعلام المنيا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، ندوة توعوية بمجلس مدينة سمالوط حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بحضور عدد من المواطنين، وبمشاركة الدكتور علاء عبد الشافعي، مدير إدارة الترشيد بشركة الكهرباء بالمنيا.

دعم محدودي الدخل عبر شرائح الكهرباء

تحدث عبد الشافعي عن دور الدولة في دعم المواطنين، خاصة محدودي الدخل، من خلال نظام شرائح الكهرباء الذي يضمن حصول الفئات الأقل استهلاكًا على أسعار مخفضة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.

وأوضح أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء استهدفت الشرائح الأعلى استهلاكًا فقط، دون التأثير على المواطن البسيط.

أهمية ترشيد الاستهلاك

وتناولت الندوة أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام الأجهزة الكهربائية بشكل صحيح لتقليل الفواتير، إلى جانب التوعية بأساليب الاستخدام الموفر للطاقة داخل المنازل.

وأكد مدير إدارة الترشيد بكهرباء المنيا أهمية استمرار الجهود التوعوية التي تنفذها الدولة ومؤسساتها، لدعم المواطنين ومساعدتهم على التكيف مع تحديات قطاع الطاقة.

إدارة وتنظيم اللقاء

أدار اللقاء أحمد بهاء الدين، وذلك بإشراف الإعلامي وليد الحيني، مدير مجمع إعلام المنيا.

محافظ المنيا كهرباء المنيا أخبار المنيا ترشيد الكهرباء

فترة صعبة وتحديات.. 4 أبراج عليها الحذر الأيام القادمة
رجالا في كل المواقف.. رسالة خاصة من أيمن الرمادي للاعبي الزمالك قبل نهائي
"آيفون في علب جبنة وسمن".. سطو مسلح على مصنع القطامية يكشف المستور
بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة لرؤساء الأحياء والمدن بالجيزة -(خاص)
رسالة نارية من الأهلي لوكيل إمام عاشور.. مصراوي يكشف التفاصيل
