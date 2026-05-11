شهدت عزبة المغربي التابعة لقرية شاويش بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، اندلاع حريق داخل أحد المنازل، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

إخطار أمني وتحرك فوري

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في الطابق الثاني بمنزل يمتلكه "أحمد م. أ." بعزبة المغربي التابعة لقرية شاويش، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

فصل التيار الكهربائي والسيطرة على الحريق

وفور تلقي البلاغ، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي، والدفع بسيارتين إطفاء تابعتين للحماية المدنية، والتي تمكنت من السيطرة على النيران بمساعدة الأهالي، ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ماس كهربائي سبب الحريق

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.