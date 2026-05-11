كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان جهودها الرقابية من خلال حملات موسعة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمخابز البلدية والسياحية، بهدف ضبط جودة الخبز، ومتابعة حركة الأسعار، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات رقابية على الأسواق والمخابز

وقال المهندس محمد أبو الحسن، مدير مديرية التموين، إن الحملات استهدفت المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة، مع تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع التلاعب.

وأضاف أنه تم التصدي للسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب إحكام الرقابة على الحصص التموينية ومنع التصرف غير القانوني في الدقيق المدعم، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاحتكار.

تحرير 12 محضرًا للمخالفين

وأوضح مدير المديرية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 12 محضر فى مجال الأسواق والمخابز، ففى مجال الأسواق، وتم تحرير محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير محضر بالمخالفة، وضبط 90 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر لإدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، وفى مجال المخابز.

وتم تحرير محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 محضر لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضر للتصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم.

استمرار الحملات لضبط الأسواق

وأكد أن الحملات التموينية مستمرة بمحافظة أسوان، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وضمان توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، بما يحافظ على حقوق المواطنين.