استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي

كتب : داليا الظنيني

01:30 ص 12/05/2026

فوائد البيض

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، أن البيض مصدر مهم للبروتين عالي القيمة الغذائية، لكن الكوليسترول الموجود بصفاره ليس ضارًا إذا لم يُفرط في تناوله.

وأوضح رشوان خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن المعدل المناسب للأشخاص الأصحاء يتراوح بين بيضة إلى بيضتين يوميًا كحد أقصى.

وأشار إلى أن تناول البيض بدون إضافات صحي، لكن خلطه مع اللحوم المصنعة مثل السجق والبسطرمة واللانشون يضر بالجسم بشكل كبير وقد يربك الجهاز الهضمي.

ولفت إلى أن "خلط البيض النيئ باللبن مش صحي وخطر، لأنه ممكن يسبب حساسية، فلازم يتطهى كويس قبل تناوله".

وأكد أن مرضى الكوليسترول المرتفع يُنصحون بتقليل تناول البيض إلى بيضة واحدة يوميًا فقط، مع ضرورة عدم الإفراط.

وشدد استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء على أن اللبن مفيد ويحتوي على عناصر غذائية مهمة ويقلل امتصاص السكريات، والكمية المناسبة يوميًا لا تتجاوز نصف كوب فقط.

