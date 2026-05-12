تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن المراهنات الإلكترونية صناعة ضخمة عالميًا برؤوس أموال بالمليارات، تشمل الرهان على المباريات الرياضية وغيرها.

نقل الإعلامي عمرو أديب، رد وزير السياحة على الجدل المثار بشأن مبانٍ خرسانية أمام معبد كلابشة بأسوان والتي اعتبرها كثيرون تشويهًا للمشهد الجمالي لهذا الأثر التاريخي الفريد

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس هانتا ليس فيروسًا جديدًا، فقد تم اكتشافه معمليًا منذ عام 1978.

قال الإعلامي محمد علي خير، إن النائب الشيخ أحمد ترك أثار بقبة مجلس الشيوخ ضرورة التوقف عن بناء المساجد لوجود فائض كبير.

أكدت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذة بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نبات القات يُعد من النباتات المخدرة المنتشرة في عدد من الدول الأفريقية، حيث يُباع في الأسواق على هيئة حزم خضراء، كما يُسمح بتداوله في اليمن وجيبوتي والصومال وكينيا.