لقي موظف بهندسة كهرباء إهناسيا بمحافظة بني سويف مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء مباشرة عمله أعلى أحد أعمدة الضغط العالي بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف.

إخطار بوقوع الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعرض أحد العاملين بهندسة الكهرباء لصعق كهربائي خلال أداء عمله أعلى عمود كهرباء ضغط عالٍ بقرية تزمنت الشرقية.

نقل المصاب إلى المستشفى

وعلى الفور، جرى نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه وتقديم الإسعافات اللازمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته الناتجة عن الصعق الكهربائي.

بيانات المتوفى

وتبين أن المتوفى يُدعى «م. م. ص»، ويعمل موظفًا بهندسة كهرباء إهناسيا، حيث تعرض للحادث أثناء تنفيذ أعمال صيانة بالشبكة الكهربائية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.