قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن المبنيين اللذين أثير الجدل حولهما أمام معبد كلابشة بأسوان هما غرفة أمن وغرفة تذاكر.

وأوضح البطوطي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن المعبد أحد نتاج إنقاذ معابد النوبة بين 1963 و1968، واصفًا وضع المبنيين أمامه بأنه "يحتاج لقرار سيادي".

وأشار إلى أن السائح كان يصل للمعبد بالمركب فلا يجد أي عائق للتصوير، أما الآن فيفاجأ بالخرسانة والحديد على الأرض، وهو منظر يضر بالدعاية السياحية لمصر.

ولفت إلى أن "إحنا النهارده مصر في عرض إن كل أجنبي يجي ياخد لقطة كويسة ويعمل لنا دعاية، نجحنا في حرب إعلامية بالشغل، لكن المباني دي ممكن تتعمل في أي حتة تانية مش قدام معبد أثري".

وأكد عمرو أديب أن المباني كانت غير ضرورية، فقبلها كان غفير واحد بدفتر تذاكر يكفي، متسائلاً: "هل ينفع نحط مباني خرسانية قدام معبد رمسيس أو حتشبسوت؟".

وشدد مستشار وزير السياحة الأسبق على أن عمليات التطوير يجب ألا تؤذي الأثر، محذرًا من تكرار هذا المشهد في أي موقع أثري آخر، لأن الصورة التي يلتقطها السائح هي دعاية مجانية لمصر.