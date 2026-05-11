خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام

كتب : معتز عباس

08:58 م 11/05/2026 تعديل في 09:05 م

نبيلة عبيد

كشفت الفنانة نبيلة عبيد تفاصيل مكالمته الهاتفية مع نهلة توفيق زوجة الفنان هاني شاكر قبل وفاته بأيام قليلة.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، "احنا بنتواصل مع بعض ومفيش مشاكل ما بينا هاني حبيبي ونهلة حبيبتي، لكن الناس فهمت رد نهلة غلط".

وأضافت: "أنا كلمتها وطلبت منها أزور هاني شاكر في المستشفى قالت لي هتشوفي ايه؟!، قولتلها أبقى جنبك وأنا دايما مع بكون مع زملائي في الأوقات الصعبة".

وأكملت: "روحت أنا وصديقة ليا المستشفى وقالتلي لما كلمتها "هتشوفي اية"، أنا قولت في بالي يمكن قالت كدا عشان هو تعبان أوي ومش عايزني أشوفه وهو تعبان بالشكل دا".

أقيم عزاء النجم الراحل هاني شاكر يوم الخميس الماضي في مسجد أبو شقة بحضور عددا من نجمات الفن مراسم عزاء المطرب الكبير هاني شاكر الذي أقيم مساء الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

وكان من بينهن النجمات يسرا وليلى علوي ولبلبة وكارول سماحة ودنيا سمير غانم وميرفت أمين ونادية الجندي وزينة وجنات وإلهام شاهين ونرمين الفقي وهند صبري ونيللي كريم وسميرة سعيد وأنوشكا ونادية مصطفى ومنى عبدالغني وهالة صدقي ومنال سلامة وإيمي سمير غانم وهيفاء وهبي وأنغام ولطيفة وفاء عامر والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة دينا.

