شهدت منطقة بها هيش وأشجار داخل الحرم الجامعي بجامعة أسوان بمنطقة صحارى، اليوم، حريقًا محدودًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

السيطرة على الحريق دون خسائر

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب بإحدى المناطق التي تضم هيشًا وأشجارًا، بعيدًا عن المنشآت الجامعية، مشيرًا إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح أن الحريق يُرجح أنه نشب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة اليوم، مؤكدًا أن جميع منشآت الجامعة لم تتأثر بالحادث.

تدخل سريع من الحماية المدنية

وأضاف أن فرق الأمن والسلامة والحماية المدنية وسيارات الإطفاء تحركت فور تلقي البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي، بما حال دون امتداده إلى أي منشآت أو مرافق مجاورة داخل الجامعة.

متابعة إجراءات السلامة داخل الجامعة

وأكد رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تتابع بشكل مستمر إجراءات السلامة والصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمنشآت المختلفة، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.

وأشار إلى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، مع متابعة عمليات الإخماد والتبريد ورفع المخلفات من موقع الحريق، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتعامل مع الموقف.