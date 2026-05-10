أصيب فني كهرباء تابع لهندسة كهرباء المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بحروق واضطراب في درجة الوعي، إثر انفجار محول كهرباء خلال تنفيذ أعمال صيانة بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل انفجار محول الكهرباء وإصابة فني

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنزلة بشأن وقوع انفجار داخل محول كهرباء وإصابة فني أثناء العمل.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة، يرافقهم رجال الإسعاف، إلى مكان الواقعة بجوار مدرسة السلام بقرية العزيزة، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة حدوث ماس كهربائي بالمحول أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، ما أدى إلى انفجاره واشتعال النيران.

نقل المصاب إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة "حافظ محي الدين يونس"، 47 عامًا، فني كهرباء بهندسة كهرباء قرى المنزلة، بحروق من الدرجة الأولى في اليد اليمنى، إلى جانب اضطراب في درجة الوعي نتيجة الانفجار.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار شركة كهرباء شمال الدقهلية والنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة الفنية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.