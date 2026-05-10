أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة ميدانية مفاجئة بمنطقة «سوق الخواجات» المتفرعة من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، لمتابعة الأوضاع داخل المنطقة التجارية والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والحماية المدنية بالمحال.

محافظ الدقهلية يتفقد إجراءات السلامة بسوق الخواجات

واستهل محافظ الدقهلية جولته بتفقد عدد من المحال التجارية، حيث حرص على فحص طفايات الحريق بنفسه والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، مشددًا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة حفاظًا على أرواح المواطنين والتجار والممتلكات.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار أعمال المراجعة الدورية لجميع وسائل الحماية المدنية داخل المحال التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

مراجعة حنفيات الحريق بالمنطقة

وشدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة التأكد من وجود طفاية حريق صالحة للاستخدام داخل كل محل على الأقل، إلى جانب المراجعة المستمرة لحنفيات الحريق الموجودة بشوارع المنطقة، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

توجيهات بإزالة الإشغالات

وفي سياق متصل، وجه محافظ الدقهلية محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة للإشغالات داخل المنطقة وإزالة جميع التعديات ومنع عودتها مرة أخرى، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على مصالح المواطنين والتجار.

وأوضح المحافظ أن إزالة الإشغالات تأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتسهيل حركة المواطنين خاصة في المناطق التجارية الحيوية.

لقاء مع المواطنين والتجار

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من أصحاب المحال والمواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها المحافظة تستهدف حماية الجميع وتقليل المخاطر المحتملة.

كما استمع إلى مطالب وملاحظات الأهالي والتجار، ووعد بدراستها والعمل على تنفيذ ما يخدم أبناء المنطقة، وذلك بحضور اللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية، والدكتورة رولا إبراهيم، ووليد حلمي مدير النظافة بالحي.