بينما ينتظر المزارعون جني ثمار "شقى السنة"، واجه محصول القمح في محافظات (الشرقية، الفيوم، المنوفية، والقليوبية) سلسلة من الضربات القاسية؛ تراوحت بين حرائق التهمت مساحات واسعة، ووقائع سرقة "هوليودية"، وصولاً إلى غرق المحصول بسبب انفجار خط مياه، وسط تحركات أمنية مكثفة لرد الحقوق لأصحابها.

الشرقية.. نيران "النعامنة" وسرقة "الزنكلون"

تصدرت الشرقية المشهد بواقعتين متباينتين؛ ففي قرية النعامنة بمركز منيا القمح، استيقظ الأهالي على جحيم التهم 3 أفدنة كاملة، وتباشر النيابة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق.

أما في قرية الزنكلون، فنجحت المباحث في أقل من 24 ساعة في فك لغز سرقة "فدانين ونصف" من القمح في جنح الليل، حيث تبين أن المتهم جار للمجني عليه ويدعى "هاني. م"، استغل خلافات سابقة وحصد المحصول وفر هارباً، قبل أن يسقط في قبضة الأمن وتتحول القرية لساحة احتفال بالدراجات والجرارات الزراعية عقب عودة المحصول لصاحبه.

الفيوم.. 15 فداناً تلتهمها النيران و40 قيراطاً تغرق في المياه

عاشت محافظة الفيوم أسبوعاً عصيباً؛ حيث شهدت عزبة الست بمركز سنورس حريقاً هائلاً أتى على 15 فداناً من القمح الجاهز للدراس، ونجحت الحماية المدنية في عزل النيران ومنع وصولها للمنازل المجاورة بفعل الرياح.

وفي قرية هوارة المقطع، تحولت فرحة المزارع "محمود هيبة" إلى مأساة بعد انفجار خط مياه شرب رئيسي بمنتصف أرضه، مما أدى لغرق وتلف 40 قيراطاً بالكامل قبل ساعات من حصادها، فيما تعهدت شركة مياه الشرب بصرف تعويضات كاملة للمتضرر عقب المعاينة الفنية.

المنوفية والقليوبية.. كوارث تحت التحقيق

وفي المنوفية، سيطر الرعب على أهالي قرية ميت أبو الكوم بمركز تلا إثر حريق مفاجئ بالحقول، وتدخلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء علاء الجاحر للسيطرة على الموقف دون خسائر بشرية.

أما في القليوبية، فتكثف أجهزة الأمن بمركز بنها جهودها لحل لغز تفحم محصول القمح بقرية مجول، عبر فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالحقل للوقوف على أسباب الحادث، فيما طالب أصحاب الأراضي بسرعة كشف الجناة أو تحديد الأسباب الفنية للحريق.