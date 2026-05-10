أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تحصين 95 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية الأولى لهذا العام ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضح المحافظ، أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية، بالإضافة إلى الكمائن الحدودية والتجمعات الريفية والعزب والكفور بمختلف أنحاء المحافظة.

دعم كامل لإنجاح حملات التحصين

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على توعية مربي الماشية بأهمية التحصين الدوري للحفاظ على صحة الحيوان والثروة الحيوانية.

وأكد أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة للحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال توفير اللقاحات اللازمة وتكثيف حملات التحصين ضد الأمراض والفيروسات.

95 ألف رأس ماشية تم تحصينها

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن بلغ 95 ألف رأس ماشية، تستهدف الأبقار والجاموس بجميع المراكز والقرى، إلى جانب الأسواق والكمائن.

إجراءات وقائية وتوعية مستمرة

وأضاف أن المديرية تقوم بمراقبة وتطهير أسواق الماشية بالتنسيق مع الإدارات والوحدات المحلية، مع نشر لجان الإرشاد البيطري للتوعية بمخاطر الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها.

واختتم بالتأكيد على مناشدة المربين وأصحاب المزارع بضرورة الاستجابة لحملات التحصين، حفاظًا على استدامة الإنتاج الحيواني والصحة العامة.