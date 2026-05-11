ارتفع إجمالي كميات الأقماح المحلية الموردة إلى الصوامع بمحافظة الإسكندرية إلى 14 ألفًا و726 طنًا، اليوم الإثنين، وذلك منذ انطلاق موسم الحصاد لعام 2026.

وأكدت غرفة عمليات متابعة التوريد، برئاسة المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار استقبال المحصول بشكل منتظم من خلال لجان الاستلام، وسط استعدادات مكثفة لضمان نجاح موسم «الذهب الأصفر».

انتظام موسم التوريد

بدأ موسم توريد الأقماح المحلية بالإسكندرية منتصف أبريل الماضي، ومن المقرر أن يستمر لمدة 4 أشهر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأكد وكيل الوزارة جاهزية جميع مواقع التخزين التي تم اختيارها بدقة لاستقبال المحصول، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على جودة القمح المحلي باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.

لجان استلام وغرفة عمليات

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أنه تم تشكيل 4 لجان متخصصة لاستلام القمح، تضم ممثلين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجمعية القبانية.

وتتولى هذه اللجان التأكد من مطابقة القمح للمواصفات الفنية، مع تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أي معوقات أمام المزارعين بشكل فوري.

أسعار التوريد وصرف المستحقات

وحددت وزارة التموين أسعار شراء القمح من المزارعين وفقًا لدرجات النقاوة، حيث سجل سعر الأردب (وزن 150 كجم) نحو 2500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2400 جنيه لدرجة نقاوة 22.5.

وأكدت المديرية الالتزام بصرف مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من الاستلام، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد خلال الموسم.