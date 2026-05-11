أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، عند مدخل مركز منفلوط الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور تم الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين وإصاباتهم

وبالفحص، تبين إصابة كل من: كاظم. م. ف (22 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد. م. ع (35 عامًا) بجرح قطعي بالجبهة، ومحمد. م. ص (27 عامًا) باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وعمر. م. ع (34 عامًا) بإصابات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين ورفع آثار الحادث

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط لتلقي العلاج اللازم، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.