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ترامب يكشف مصير "اليورانيوم الإيراني" في حال التوصل إلى اتفاق مع طهران

كتب : مصطفى الشاعر

04:27 م 07/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استعادة وتدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إذا تم التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب المستمرة بين البلدين، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه المواد سيكون "جزءا أساسيا" من أي تفاهم محتمل بين الجانبين.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن واشنطن وطهران يمكن أن تتعاونا في إزالة اليورانيوم وتدميره باستخدام معدات أمريكية، سواء داخل المواقع الإيرانية أو خارجها.

واشنطن مستعدة للتحرك بمشاركة إيران أو دونها

أكد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتحرك لضمان التخلص من المواد النووية الحساسة سواء بالتنسيق مع إيران أو من دونها، مشددا على أن بلاده لن تسمح بأي تهديد يستهدف قواتها أو مصالحها.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الخيار المفضل يتمثل في التوصل إلى اتفاق يُتيح تنفيذ هذه الخطوات بصورة مشتركة، لكنه أشار إلى وجود بدائل أخرى إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.

تهديد باستخدام القوة في حال فشل المفاوضات

وفي لهجة تصعيدية، حذّر ترامب، من أن فشل التوصل إلى اتفاق قد يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن ستُواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية إلى الحد الذي يسمح لها بالتحرك بأمان للتعامل مع المواد النووية.

وأشار الرئيس ترامب، إلى أن بلاده ستنتظر حتى تتهيأ الظروف المناسبة قبل الإقدام على أي خطوة من هذا النوع، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستضمن أمن قواتها ومصالحها في جميع السيناريوهات المحتملة.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار الجدل حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسط ترقب دولي لمسار المفاوضات واحتمالات التوصل إلى اتفاق يحدد مصير اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

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