بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تقديرات ميدانية لموقع "والا" العبري، في تكثيف عملياتها العسكرية باتجاه مدينة النبطية جنوب لبنان، في ظل ما تعتبره تحركات تستهدف البنية التحتية المرتبطة بـ"حزب الله" في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية ورمزية داخل جنوب البلاد.

عمليات ميدانية وضغط عسكري متزايد

بحسب الموقع العبري، أفادت مصادر عسكرية، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ بالفعل توغلات وتحركات ميدانية على أطراف مدينة النبطية في إطار عمليات عدوانية يزعم الاحتلال، أنها تهدف إلى استهداف مواقع تابعة للبنية العسكرية لـ"حزب الله" مع استخدام وسائل وتقنيات تكنولوجية لتمشيط المنطقة ومحاولة رصد وتفكيك عبوات المقاومة الناسفة وكشف خلاياها في المنطقة.

ويُشير ضباط في الجيش الإسرائيلي، إلى أن أي توسع في العمليات داخل النبطية قد يُشكّل، وفق تقديراتهم، تحولا ميدانيا مهما في مسار المواجهة، لما تحمله المدينة من ثقل جغرافي واقتصادي داخل الجنوب اللبناني، حسبما أفاد "والا".

النبطية كعُقدة استراتيجية في جنوب لبنان

تُعد "النبطية" أكبر مركز حضري واقتصادي في جنوب لبنان، وتُمثّل نقطة ارتكاز في شبكة الطرق والإمداد داخل المنطقة، ما يجعلها ذات أهمية لوجستية في الربط بين عدد من البلدات وصولا إلى محيط الحدود.

ووفق تقديرات عسكرية إسرائيلية، بحسب "والا"، فإن استهداف المدينة أو محيطها قد ينعكس على نطاق أوسع في المنطقة الممتدة بين منطقتي الليطاني والزهراني، نظرا لدورها في خطوط الإمداد والتحرك.

انعكاسات ميدانية وتقديرات بتأثيرات واسعة

كما تُشير تقديرات عسكرية، وفقا للموقع العبري، إلى أن أي تصعيد واسع في محيط النبطية قد يترك أثرا ميدانيا ومعنويا على الساحة اللبنانية، في وقت تتعامل فيه إسرائيل مع مناطق أخرى باعتبارات أمنية مختلفة، مع استمرار التركيز على الجبهة الجنوبية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.