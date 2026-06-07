أفادت القناة "12 العبرية"، بأن أحد منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة "كوخاف يائير" بمنطقة الشارون، قُتل خلال التعامل معه، بينما أُصيب المنفذ الثاني وتم اعتقاله من قِبل قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن أحدهما من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر.

تصفية منفذي العملية وفق هيئة البث الإسرائيلية

في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم القضاء على منفذي العملية، موضحة أنهما "عربيان" من مدينة الطيبة ويحملان الهوية الإسرائيلية، في حين تُواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الهجوم.

العملية ذات خلفية قومية والتحقيقات مستمرة

وفي سياق متصل، قالت الشرطة الإسرائيلية، إن عملية إطلاق النار قُرب كوخاف يائير لم تنتهِ بشكل كامل بعد، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تُشير إلى أن الهجوم نُفذ على "خلفية قومية"، فيما تستمر عمليات التمشيط والتحقيق في المنطقة.

خلفية حادث إطلاق النار في إسرائيل

كانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت، منذ قليل، أن حادث إطلاق نار وقع داخل عدد من المستوطنات في منطقة الشارون، حيث بدأ الهجوم في كوخاف يائير قبل أن يمتد إلى مستوطنات ومواقع مجاورة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بعضهم في حالات "خطيرة"، قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال من اعتقال أحد المنفذين بينما تتواصل عمليات البحث عن آخر.