أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، رصد هدف جوي في منطقة انتشار قواته جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن الحادث انتهى دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأوضح الجيش، في البيان الصادر اليوم الأحد، أن عملية الرصد تمت في نطاق عمل القوات المنتشرة على الجبهة الشمالية، مؤكدا انتهاء الحدث دون وقوع خسائر.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الشمال



وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان منفصل، تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي المطلة ومسغاف عام القريبتين من الحدود اللبنانية، عقب رصد تسلل طائرة مسيّرة من الأراضي اللبنانية.

وأضافت الجبهة الداخلية، في البيان ذاته، أن صفارات الإنذار فُعّلت أيضا في منطقة الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان، في تطور جديد يعكس استمرار التوتر الأمني على الحدود بين الجانبين.

تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية



تأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التأهب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع تكرار الإنذارات الأمنية المرتبطة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسط متابعة من الأجهزة العسكرية الإسرائيلية لتطورات الموقف الميداني، بحسب تقارير وسائل إعلام عبرية.